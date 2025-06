Mondiale per Club: al via gli ottavi, si parte con Palmeiras-Botafogo e Benfica-Cheslea

PALMEIRAS-BOTAFOGO

A inaugurare gli ottavi di finale del Mondiale per Club, alle 18 italiane al Lincoln Financial Field di Filadelfia, è Palmeiras-Botafogo, sfida che incrocia la prima del gruppo A con la seconda del B. Un Derby brasiliano che può valere tantissimo, con i detentori della Libertadores capaci di battere, nel corso dei gironi, il Psg campione di tutto. Il Verdão, allo stesso tempo, ha chiuso in vetta il girone con un'europea, il Porto, ed è ancora imbattuto, avendo chiuso con la vittoria sull'Al Ahly e i pareggi con i Dragoes e l'Inter Miami di Messi. Si gioca a tre mesi di distanza dal confronto in campionato, terminato però senza reti. Il Palmeiras, in generale, non batte il Botafogo da quasi due anni: l'ultima vittoria il 2 novembre 2023 con un successo per 4-3 arrivato da 3-0 di svantaggio con doppietta di Endrick (che poi andrà al Real) e rigore al 99'. Chi si aggiudica questa sfida affronta la vincente di Benfica-Chelsea, ma soprattutto accede ai quarti, resta in corsa per la competizione e mette da parte altri 12 milioni di euro di passaggio del turno.