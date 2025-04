Mondiale per Club 2025, un milione di dollari per le 11 città ospitanti

Il presidente della Fifa, che attualmente sta visitando diverse città ospitanti del torneo, ascolterà come ogni comunità intende sfruttare questa donazione. I progetti, in ogni caso, dovranno essere legati al calcio: "Questa donazione è un simbolo e un segnale che vogliamo fare qualcosa per la comunità, perché una delle cose che mi colpisce qui in Nord America, e che deve cambiare, è che non ci sono abbastanza strutture per giocare a calcio", ha detto il numero uno della Fifa. Quindi contribuire a costruire qualcosa nelle aree delle città - Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York New Jersey, Orlando, Philadelphia, Seattle e Washington, DC - "di cui c'è più bisogno, è qualcosa che dobbiamo fare. È nostra responsabilità e spero che molti ci seguano in questo".