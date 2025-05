Mondiale per Club 2025, la Fifa abbassa il prezzo dei biglietti

Niente panico però. Diverse fonti vicine all'organizzazione del torneo sostengono che la FIFA sia ancora fiduciosa di riuscire a riempire gli stadi. L'ottimismo si basa in particolare su una considerazione: negli Stati Uniti i tifosi tendono ad acquistare all'ultimo i biglietti per gli eventi sportivi. E questa tendenza poterebbe essere anche sospinta dal crescente interesse intorno alla competizione man man che ci si avvicina alle fase finali. In generale, questa può essere letta come una notizia positiva per i tifosi: i biglietti, a parte alcuni casi particolari come per le patite del Real Madrid, saranno alla portata delle tasche di tutti. Inoltre i tifosi che hanno acquistato i tagliandi a prezzi superiori potrebbero beneficiare di rimborsi parziali se posti equivalenti all'interno degli stadi fossero disponibili a costo inferiore. La FIFA è in contatto con i club per valutare ogni possibilità.