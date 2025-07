Le pagelle di Piantanida: la domenica delle Palmer, Trump mette i dazi a Dembelé

A un certo della stagione ha perso il posto, non giocava più, era sbattuto, si è fatto i crescere i capelli, non era più lui. Poi ci ha pensato Maresca, gli ha fatto un trapianto di mentalità e autostima: “Se vuoi di nuovo il posto da titolare devi rasarti come me, facile”. Dammi una lametta che… i tifosi del Chelsea si tagliano le vene se sta in panca.