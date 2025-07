Le pagelle di Piantanida: Dembelé quasi Pallone d'Oro, Fabian Ruiz al Trocadero

Ascoltatemi bene: 4, 14, 1, 11, 2, 8, 6, 35. Ma come 35 gol in questa stagione dopo averne fatti 46 nelle 7 precedenti? Il ragazzo che mangiava da “far schifo” (parole testuali da Barcellona) e arrivava sempre in ritardo agli allenamenti per giocare alla PlayStation vincerà il Pallone d’oro. Ci siamo sempre chiesti, ma dove va la realtà quando supera la fantasia? Qui.