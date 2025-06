I cartellini diventano un...giallo: multa per ogni sanzione ricevuta

Non mancano le novità al Mondiale per Club. Ultima su tutte quella relativa al costo delle ammonizioni e delle espulsioni. Ebbene sì, avete capito bene. In occasione della nuova competizione, la FIFA ha deciso di introdurre una sanzione monetaria (una vera e propria multa) da infliggere in caso di cartellino. Sanzione che verrà pagato dal club (a meno di accordi interni tra squadre e giocatori) e che serve a rientrare, seppur in minima parte, dagli investimenti fatti per l'organizzazione del Mondiale.