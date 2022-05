Scudetto Milan: statistiche e numeri del trionfo rossonero

numeri rossoneri

Leao re di gol e assist, per Pioli il primo trofeo allenando una squadra dall'eta media molto giovane

-Il Milan ha vinto il 19° Scudetto della sua storia, agganciando al secondo posto l’Inter – solo la Juventus ne conta di più.

-Il Milan è la squadra più giovane a vincere uno Scudetto in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (26 anni e 93 giorni, considerando i giocatori impiegati).

-Il Milan ha ottenuto 86 punti nella Serie A 2021/22, solo nel 2005/06 (88) ha fatto meglio in una singola stagione nell’era dei tre punti a vittoria (escluse penalità*).

-Il Milan è tornato a vincere un trofeo per la prima volta dopo 1976 giorni, ovvero dalla Supercoppa Italiana del 23 dicembre 2016 a Doha contro la Juventus.

-Stefano Pioli (56 anni e 214 giorni il 22/05) è diventato il terzo allenatore più “anziano” a vincere uno Scudetto con il Milan nella Serie A a girone unico (dal 1929/30), dopo Lajos Czeizler (57 anni e 255 giorni nel 1950/1951) e Nils Liedholm (56 anni e 217 giorni nel 1978/1979).

-Per la quarta volta nella sua storia, il Milan diventa campione d’Italia nella Serie A a girone unico con il suo miglior marcatore con meno di 12 gol all’attivo, dopo il 1987/88 (Pietro Paolo Virdis), 1993/94 (Daniele Massaro) e 1995/96 (George Weah): sono 11 le reti per Rafael Leão e Olivier Giroud.

-In generale, prima del Milan, l’ultima squadra campione d’Italia con il miglior marcatore con meno di 12 reti segnate è stata la Juventus 2012/13 (Arturo Vidal e Mirko Vucinic a 10 in quell’occasione).

-Il Milan è la squadra che ha registrato più clean sheet in questa stagione di Serie A (18); i rossoneri sono anche la miglior difesa del torneo nel 2022, con soli nove gol subiti in 19 match.

-Mike Maignan in particolare è il portiere con la più alta percentuale di parate nei cinque grandi campionati europei 2021/2022:



© opta

-Con la rete realizzata contro il Venezia lo scorso 9 gennaio, Zlatan Ibrahimovic è il terzo giocatore più anziano a segnare nella storia della Serie A.



© opta

-Questo è solo uno dei record che in questo campionato ha stabilito l’attaccante svedese; infatti:

Il 31 ottobre 2021 contro la Roma, Zlatan Ibrahimovic ha segnato il suo 400º gol nei campionati nazionali (il 1° era arrivato il 30 ottobre 1999).

Il 20 novembre 2021 contro la Fiorentina, Zlatan Ibrahimovic è diventato il giocatore più anziano di sempre a realizzare una marcatura multipla in Serie A e il primo quarantenne a segnare 2+ gol in una gara nei cinque grandi campionati europei negli anni 2000 (40 anni, 48 giorni).

Il 1 dicembre 2021, Zlatan Ibrahimovic ha eguagliato Silvio Piola come miglior marcatore nella storia della Serie A contando i gol realizzati dopo aver compiuto i 38 anni (31 reti), per poi superarlo e mettere l’asticella a quota 33.

-Assoluto protagonista della stagione del Milan è Rafael Leão, che oltre ad essere il miglior marcatore rossonero in questo campionato, è il primo tra i compagni in numerose categorie statistiche tra cui quelle dei gol (11, come Giroud) e degli assist (8).

-Sandro Tonali è il centrocampista più giovane con almeno cinque gol all’attivo in questa Serie A (considerando tutti i giocatori solo Aaron Hickey è più giovane).

-Theo Hernández è l’unico difensore a contare almeno cinque gol e almeno cinque assist in ciascuna delle ultime due stagioni nei cinque maggiori campionati europei.