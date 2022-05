Scudetto Milan, anche Silvio Berlusconi partecipa alla festa: "Sono felice"

Anche Silvio Berlusconi alla festa scudetto del Milan: l'ex patron, 31 anni alla guida del club rossonero e 29 trofei vinti, e oggi proprietario del Monza che lotta per salire in Serie A, si è recato in piazza Duomo per salutare i giocatori. "Sono felice e nostalgico, ho vinto 8 scudetti. C'è una buona base per il futuro" le parole di Berlusconi, acclamato dai cori dei tifosi 'c'è solo un presidente'. Con lui anche Adriano Galliani.