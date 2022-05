Milan, la Procura Figc apre un'inchiesta sullo striscione-sfottò all'Inter

La Procura della Federcalcio ha aperto un'inchiesta "per presunta violazione dell'art 4 del Codice di giustizia sportiva" (che impone il rispetto dei principi di correttezza e lealtà, ndr) per lo striscione esposto dai calciatori del Milan nel corso della celebrazione della vittoria dello scudetto. Durante il tragitto dei bus scoperti verso il centro di Milano è spuntato il messaggio "La Coppa Italia mettila nel c...", presa in giro all'Inter che richiama quella del 2007 quando Ambrosini aveva tenuto in mano uno striscione con scritto "Lo scudetto mettilo nel c..." (i nerazzurri avevano vinto il campionato, i rossoneri la Champions).

© twitter