Juventus campione, la festa esplode in spogliatoio

20/04/2019

L'ottavo scudetto consecutivo è finalmente realtà per la Juventus e dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina negli spogliatoi dell'Allianz Stadium è scoppiata la grande festa. Allegri è stato sollevato di peso e gettato nella vasca da bagno, Barzagli era letteralmente scatenato e il profilo Twitter dei bianconeri ci ha fatto vivere le celebrazioni minuto per minuto...