Juve, Allegri: "Chi vince non può essere criticato"

21/04/2019

Allegri si concentra sui risultati e rincara la dose: "Ho avuto allenatori che non mi piacevano, ma mi incuriosivano e mi dicevo: 'Se vince, qualcosa deve avere'. Uno non porta un'azienda a fatturare un miliardo di euro perché è un coglione. Per pensare queste cose qui, non bisogna essere dei polli da allevamento".



Poi il pensiero va subito al futuro, inteso come prossima stagione ma anche come parte finale di questa annata: "Quando la società lo vorrà, ci siederemo a un tavolino per parlare delle cose positive e di quelle negative accadute durante la stagione - spiega il tecnico -. Si lavora sempre per migliorare nell'annata futura, non c'è da inventare nulla ma da provare giocatori in posizioni diverse, questo sì, per avere un'idea più chiara visto che qualcuno è ancora giovane. Qualcosa si è già visto, tipo Emre Can centrale, Bernardeschi più mezzala, anche Cancelo può fare la mezzala e Alex Sandro il difensore centrale. Ci sono cose che mi incuriosiscono, il campionato è vinto ormai. Una rivoluzione? Rivoluzionare non serve a nulla, bisogna migliorare la qualità del gioco e gestire diversamente le partite perché così possono cambiare le competizioni. In questo bisogna migliorare".