Tennis, Malagò dice "no" a russi e bielorussi agli Internazionali d'Italia

Manca una settimana al via ufficiale degli Internazionali d'Italia di tennis e anche a Roma potrebbe scoppiare il caso dei giocatori russi e bielorussi. Come a Wimbledon, infatti, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, vorrebbe che Medvedev e compagni non fossero ammessi. "Da presidente del Coni e membro Cio, mi occupo di politica sportiva e non di politica. In Italia, ribadisco, rappresento il Cio. E l’Executive Board ha raccomandato a tutte le federazioni di non invitare atleti russi e bielorussi ai tornei e alle manifestazioni sportive. Wimbledon, che è un circolo privato, si è attenuto a questa indicazione", ha detto il numero uno dello sport italiano.

Il trionfo di Tsitsipas a Montecarlo





















