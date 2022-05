Internazionali d’Italia: Nadal incanta contro Isner, Zverev e Tsitsipas vincono senza brillare

TENNIS

Il punto sui risultati della quarta giornata di partite dal Foro Italico

A inizio settimana si era nascosto, definendosi una vecchia auto che aveva bisogno di carburare. Eppure, Rafa Nadal è partito fortissimo contro John Isner. Il fenomeno spagnolo, campione in carica degli Internazionali BNL d’Italia, ha dominato contro l’americano: 6-3, 6-1. Al prossimo turno c’è Shapovalov: l’anno scorso fu una delle partite più belle degli IBI21. Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Esordio vincente per Alexander Zverev, che sul Campo Centrale ha battuto l’argentino Sebastián Báez 7-6, 6-3. Un match molto tirato soprattutto nel primo set, chiuso solo al tie-break. Zverev ha dovuto alzare il proprio livello di gioco per avere la meglio sul nº37 al mondo. 17 vincenti e solo 11 errori sono la foto della splendida partita giocata dall’argentino. Stefanos Tsitsipas salva due match-point e approda agli ottavi di finale battendo il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-3, 5-7, 7-6. Gli altri qualificati: Khachanov, De Minaur, Giron e Brooksby.

TABELLONE FEMMINILE

Tutto facile per Sabalenka contro Zhang: enorme dimostrazione di forza per la bielorussa che stravince 6-2, 6-0. La sorpresa del giorno è la vittoria della croata Petra Martic sull'estone Anett Kontaveit, nº4 del seeding, per 6-2, 6-3. Successo inatteso anche dell'americana Anisimova sulla svizzera Bencic per 7-6, 6-1. Gran colpo della Teichmann, che ha eliminato la nº8 al mondo, Pliskova, in tre set (6-2, 4-6, 6-4). Esordio agevole per Iga Swiatek: la tennista polacca, nº1 del mondo e del tabellone, ha battuto la rumena Elena-Gabriela Ruse per 6-3, 6-0. Passa il turno anche la canadese Bianca Andreescu, che ha superato la spagnola Nuria Parrizas-Diaz per 6-3, 7-6. Le altre qualificate: Rybakina, Azarenka, Gauff, Sakkari, Jabeur e Kasatkina.