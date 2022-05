Internazionali d'Italia: Sinner supera Martínez e si prepara al derby con Fognini

TENNIS

Eliminati il resto degli italiani: Paolini, Nardi e Bronzetti

Jannik Sinner supera il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia battendo lo spagnolo Pedro Martínez sul campo centrale del Foro Italico. Lo spagnolo lotta e dà del filo da torcere all'altoatesino, bravo però a far prevalere il proprio tennis e talento per conquistare il match 6-4, 6-3. Ora, in vista del secondo turno, è grande attesa per il derby tutto azzurro con Fabio Fognini. Martínez-Sinner: gli scatti del match

















Giornata complicata per il resto degli italiani. Esordio amaro per Jasmine Paolini, con l’azzurra che si è fatta sorprendere dalla svizzera Jil Teichmann in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. Nulla da fare per Luca Nardi, eliminato al primo turno da Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 6-4 in un'ora e 31 minuti di gioco. Era l'esordio nel torneo per il 18enne di Pesaro, nº201 al mondo. Anche Lucia Bronzetti esce di scena al primo turno. L'azzurra ha perso in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3 contro la colombiana Maria Camila Osorio Serrano.