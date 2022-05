Internazionali d'Italia: Fognini-Thiem in diretta su canale 20, SportMediaset.it ed Infinity

L'attesa è finita: gli Internazionali BNL d'Italia 2022 sono cominciati. In esclusiva in chiaro su canale 20, SportMediaset.it e Mediaset Infinity sarà trasmesso il match di domani, lunedì 9 maggio, tra Fabio Fognini e l’austriaco Dominic Thiem per il primo turno del Masters 1000 romano. Quello del tennista italiano è il quarto match di giornata sul centrale del Foro Italico, con collegamento a partire dalle 18:40 ed inizio match previsto non prima delle 19:00.

Getty Images