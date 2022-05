Tra gli uomini avanti Wawrinka e fuori Korda, bene Azarenka e Halep nel femminile

INTERNAZIONALI D'ITALIA

Lo svizzero riesce a superare Opelka in tre set mentre è out a sorpresa l’americano con Van De Zandschulp. Sorridono le due ex-numero uno del mondo

Seconda giornata di gare agli Internazionali d’Italia 2022. Primo turno che in campo maschile regala una gioia a Wawrinka, bravo a contenere l’americano Opelka 3-6, 7-5, 6-2. Avanzano anche Davidovich-Fokina e Carreño Busta, mentre esce a sorpresa Korda per mano di Van De Zandschulp (6-4, 6-1). Tra le donne, successi per le ex-numero uno del mondo Azarenka con la Golubic e Halep contro la Cornet, entrambe in due set.

TABELLONE MASCHILE

Prosegue il buon momento di Davidovich-Fokina, reduce dalla finale di Montecarlo e vincitore all’esordio su Ivashka in tre set (6-2, 4-6, 6-4). Bella vittoria anche per Wawrinka, crollato in classifica, ma ancora capace di dire la sua contro il bombardiere americano Opelka per 3-6, 7-5, 6-2. Battaglia anche tra Djere e Coric con il primo che la spunta 6-2, 6-7 (3), 6-2, mentre soffre solo un set Basilashvili nel 7-6 (2), 6-2 su Evans. Sorpresa di giornata rappresentata dalla facile vittoria di Van De Zandschulp su Korda per 6-4, 6-1 mentre sorridono gli altri americani Giron (3-6, 6-3, 6-4 su Bublik) e Paul (6-4, 6-4 a Ramos). Nei match serali accedono al secondo turno Carreño Busta dopo un perentorio 6-3, 6-2 a Delbonis e De Minaur: 6-4, 6-1 a Lajovic.



TABELLONE FEMMINILE

Tutto facile per l'ex-numero uno del mondo Victoria Azarenka, vincitrice 6-3, 6-0 sulla Golubic. In campo anche un’altra ex-numero uno della classifica mondiale, Simona Halep, che supera 6-4, 6-4 la francese Cornet. Avanzano anche Kasatkina, Martic, Sasnovich e Putintseva, mentre cade la russa Pavlyuchenkova contro la canadese Fernandez (1-6, 6-2, 6-2). Luci e ombre sulle americane: sorride la Gauff 6-1, 6-4 alla Kerber, mentre esce Madison Keys, finalista al Foro nel 2016 e k.o. 6-4, 6-4 con la Kalinina.