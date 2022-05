Colpo di scena: Alcaraz rinuncia agli Internazionali d'Italia

Gli Internazionali BNL d'Italia perdono il campione del Masters 1000 di Madrid, Carlos Alcaraz. Il baby fenomeno spagnolo, al termine della finale vinta contro Zverev, ha ufficializzato la sua rinuncia al trofeo romano con la speranza di rientrare al 100% per il Roland Garros: "Con la voglia che ho di vincere e lottare per un Grande Slam, la cosa migliore per me è fermarmi per recuperare la caviglia ed essere al meglio a Parigi".

Getty Images