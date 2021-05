Nel delirio del padre: non solo Sergio Giorgi, quando il genitore è opprimente

i PRECEDENTI

Da Peter Graff a Stefano Capriati sino a Damir Dokic: quanti comportamenti esagitati dai papà delle tenniste

di

ALESSANDRO MISCHI

È diventato virale, come si usa dire, il video nel quale la giudice di sedia Morgane Lara chiede aiuto alla sicurezza per avere qualcuno accanto al suo seggiolone alle spalle del quale incombe lo sguardo minaccioso e tutto il resto di Sergio Giorgi, padre di Camila. Foro Italico, esterno giorno (in quel momento) primo turno degli Internazionali di tennis, tabellone femminile, campo centrale. Secondo set fra la tennista italiana e la spagnola Sara Sorribes Tormo. Match che per la durata è già passato alla storia (per la cronaca ha vinto la spagnola 7/6, 6/7, 7/5 dopo aver rimontato da 0-4 al terzo set). Ma per il comportamento del padre della tennista è anche passato ai disonori della cronaca aggiungendo un altro episodio al lungo elenco dei comportamenti di padri esagitati di giocatrici di tennis. Getty Images

Da Steffi Graf e dall’opprimente padre Peter che fu anche condannato per evasione fiscale (42 milioni di marchi ed oltre un paio d’anni di galera) a Stefano Capriati che in quanto a essere ingombrante nella vita della figlia lo aveva addirittura superato. Passando per Jelena Dokic, ex numero 4 del mondo, che per descrivere filo e per segno tutte le violenze e le percosse del padre Damir fin da quando aveva 7 anni ha dovuto scriverne un libro.

Oppure, restando in tema di “caro papà”, vogliamo parlare di Jim Pierce, padre di Mary, la campionessa francese, che fu accusato anche di furto e contraffazione? La madre di Mary fu costretta ad assumere una guardia del corpo che però si prese una coltellata dallo stesso genitore di Mary. E proprio alcuni giorni fa due giocatrici wta di vertice come Sofia Kenin e Caroline Garcia hanno deciso di spezzare la catena – è il caso di dirlo - dai rispettivi padri-allenatori perché il vaso dell’umana sopportazione era arrivato al colmo.

Di storie come queste, di padri padroni, di genitori coach che vorrebbero che le loro figlie partissero sempre dal traguardo nel tennis se ne potrebbe scrivere una Treccani. Dal Tennis Supremo al Trattamento Sanitario il divario a volte sembra davvero labile. E per tante Camila, che per lo meno arrivano alla ribalta, fin dai tempi della coppa Lambertenghi 40 anni fa si sono dovute assistere a sceneggiate di genitori privi di cultura sportiva e ricchi di presunzione.

