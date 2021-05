Il padre di Giorgi esagera con le proteste, l'arbitro chiama la sicurezza: "È matto"

Serata da dimenticare per Camila Giorgi, che oltre alla sconfitta in tre set (7-6 6-7 7-5) dopo quasi quattro ore di gioco contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, ha dovuto fare i conti con un brutto episodio che ha visto come protagonista il padre-allenatore Sergio. Dopo una serie di vibranti proteste, l'arbitro ha temuto l'aggressività del padre di Camila vedendosi costretta a chiedere il supporto della sicurezza: "Se è possibile per qualcuno di voi stare qui, perché il padre della Giorgi è veramente matto, e vorrei avere qualcuno vicino".