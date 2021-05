Nadal applaude Sinner: "Migliora giorno dopo giorno. Darò il meglio"

TENNIS

Domani la sfida del secondo turno tra il talento italiano e il re della terra rossa

Il Foro Italico è pronto ad accendersi per il match più atteso del secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia, lo scontro generazionale che vedrà il nostro Jannik Sinner affrontare Rafa Nadal. Recordman sulla terra rossa, il maiorchino ha solo belle parole per l'altoatesino: "Farò del mio meglio. Tutti i match sono difficili, parliamo di un giocatore che sta migliorando giorno dopo giorno, al momento sta salendo nel ranking e, dopo Miami, ha più fiducia". Getty Images

"Gioco ogni match al meglio, indipendentemente da chi affronto, gioco per vincere sempre e anche domani non cambierà", ha precisato Rafa. Nel 2021, nei tre Masters 1000 finora disputati (Miami, Monte-Carlo e Madrid), nessun campione della vecchia guardia è riuscito a piazzarsi in finale. "Non è successo per caso e niente è per sempre - ha precisato Nadal. C'è una generazione giovane che sta andando bene e noi abbiamo l'età che abbiamo. È la vita, giochiamo al massimo, ma i tempi prima o poi cambiano per tutti".