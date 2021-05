L'entry list femminile degli Internazionali: presenti le prime 41 del ranking WTA

FEMMINILE

In attesa di qualificazioni e wild card, non figura nel main draw alcuna giocatrice azzurra

Ci sono tutte le più forti tenniste del mondo nel tabellone principale dell’edizione numero 78 degli Internazionali BNL d'Italia, il che getta le basi per una sei giorni, dal 10 al 16 maggio, di grande tennis in quel di Roma. Per il momento non figura di diritto nel main draw alcuna giocatrice azzurra, in attesa delle qualificazioni e dell’assegnazione di due wild card. Che bagarre in campo femminile: Halep cerca il bis Getty Images

A caccia di un risultato di prestigio l’australiana Ashleigh Barty, regina della classifica e vincitrice del Roland Garros 2019, come la giapponese Naomi Osaka, numero 2 del ranking, che in febbraio a Melbourne ha alzato al cielo il suo quarto trofeo Slam. Guai a dimenticare la rumena Simona Halep, numero 3 WTA e campionessa in carica in suolo romano, essendo riuscita nel settembre scorso a fare finalmente centro sui campi del Foro Italico.

Non mancano le rivali a cominciare dalla statunitense Sofia Kenin, numero 4 e campionessa degli Australian Open 2020. Poi la canadese Bianca Andreescu, numero 6, tornata protagonista con la finale nel torneo 1000 di Miami. A un ruolo da protagoniste ambiscono anche la bielorussa Aryna Sabalenka, una campionessa simbolo come Serena Williams (già quattro volte regina di Roma), o alla ceca Karolina Pliskova, vincitrice del titolo nella Capitale nel 2019 oltre che finalista della passata edizione. Presenti anche altre campionesse Slam quali la spagnola Garbine Muguruza e la bielorussa Victoria Azarenka, rispettivamente numero 13 e 15 WTA, o la giovane polacca Iga Swiatek, trionfatrice dell’ultimo Roland Garros nell’ottobre scorso.

Il Centro Federale di Formia ospiterà il torneo di pre-qualificazione femminile, dal quale verranno assegnate due wild card: la neo-azzurra Bianca Turati (convocata per il playoff nella Billie Jean King Cup tra Romania e Italia), 262 della classifica WTA, guida il tabellone femminile, che vede tra le protagoniste anche Lucia Bronzetti, appena sbarcata tra le TOP300 grazie agli ottimi risultati ottenuti nel 2021 nel circuito ITF.

Il tabellone provvisorio: Barty, Osaka, Halep, Kenin, Svitolina, Andreescu, Sabalenka, Williams, Pliskova, Kvitova, Bertens, Bencic, Muguruza, Brady, Azarenka, Swiatek, Mertens, Konta, Sakkari, Vondrousova, Martic, Muchova, Rybakina, Keys, Kerber, Kontaveit, Jabeur, Riske, Kudermetova, Putintseva, Vekic, Yastremska, Pegula, Alexandrova, Zheng, Gauff, Kuznetsova, Kasatkina, Krejcikova, Anisimova, Pavlyuchenkova, Zhang.