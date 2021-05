Internazionali d'Italia: rimpianto Berrettini, Tsitsipas vince in due set e vola ai quarti

TENNIS

Sonego in campo contro Thiem per tenere alto l'onore del tennis azzurro

Matteo Berrettini si congeda dagli Internazionali BNL d'Italia: il numero 9 al mondo è stato infatti battuto in due set (6-7 2-6) dal greco Stefanos Tsitsipas. Delusione per l'italiano, che dopo aver malamente perso il primo parziale (complice una grave svista arbitrale) non è riuscito a mantenere alta sia la concentrazione che la qualità nel corso del match.

Sia Berrettini che Tsitsipas giocano benissimo al servizio nel primo set, ma a spuntarla è stato il greco per 7-3 al tie-break. Il romano si butta via nel game decisivo nonostante il vantaggio per 3-1, anche a causa di una grave non-chiamata arbitrale sul 5-3 Tsitsipas che ha poi portato il greco a chiudere. L’azzurro perde concentrazione e pazienza nel secondo set, con il numero 5 al mondo che strappa il servizio sull’1-1 e viaggia fino al 6-2 finale. Ai quarti di finale affronterà Nole Djokovic.

