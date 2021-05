Internazionali d'Italia: Nadal si prende la rivincita ed elimina Zverev. Ritirata Barty

TENNIS

Inizialmente sospeso per pioggia il confronto tra Djokovic e Tsitsipas

Rafa Nadal approda in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia. Il fuoriclasse maiorchino, 9 volte vincitore del Masters romano, ha battuto in due set Zverev con il punteggio di 6-3 6-4 grazie a una prova superlativa. Ad attenderlo al turno successivo c'è Opelka, che nel primo quarto di finale di giornata ha battuto Delbonis con il punteggio di 7-5 7-6. Getty Images

E mentre è ripresa la gara sul centrale tra Djokovic e Tstitsipas, alla Grand Stand Arena c'è stato il ritiro della numero 1 del ranking WTA, Ashleigh Barty, con Cori Gauff a strappare il pass per le semifinali. Qualificata al turno successivo anche Petra Martic, croata allenata da Francesca Schiavone, che ha vinto in due set contro Pegula e domani affronterà Pliskova. La ceca ha rimontato e battuto Ostapenko in tre set (4-6 7-5 7-6).