Scudetto Inter, Hakimi: "Molto soddisfatto, trofeo importante per me"

SCUDETTO INTER

Il marocchino dopo la vittoria: "Ho seguito la partita dell'Atalanta a casa, in famiglia"

Tra i protagonisti dello scudetto dell'Inter c'è sicuramente Achraf Hakimi che con i suoi sette gol e sette assist ha dato un cambio di marcia importante alla fascia destra nerazzurra: "Per essere la mia prima stagione in Italia non mi posso lamentare! Ho visto la partita dell'Atalanta a casa con la famiglia: questo è un titolo importante per me". Sul gol a Crotone che ha sigillato la vittoria: "Avevamo già un vantaggio importante sulla seconda ma prima si vince meglio è" Getty Images

Il marocchino, parlando a El Chiringuito, risponde alle critiche scherzose di Conte in merito alle sue difficoltà a tirare i rigori: "Lui scherza! Nelle prove in allenamento non è andata bene ma se dovessi calciarne uno alla fine penso di esserne in grado...".

Poi, sul Real Madrid: "I tifosi dicevano che non volevo giocarmi le mie chance al Real e non è vero, poi però mi hanno ceduto. So che comunque hanno un diritto di prelazione su di me".