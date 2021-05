Juve e Agnelli i primi a complimentarsi con l'Inter per lo scudetto

"Ben fatto Steven! Sono felice per te e orgoglioso di essere stato un fiero avversario sul campo e amico fuori dal campo. Torneremo..."

La Juve, perso aritmeticamente già ieri il titolo che deteneva da nove anni di fila, è stata la prima a complimentarsi con l'Inter per la vittoria dello scudetto. Congratulazioni all'Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021!", ha scritto il club bianconero sui suoi profili social. Anche il presidente bianconero Andrea Agnelli ha reso merito ai rivali e all'amico Steven Zhang. "Ben fatto Steven! Sono felice per te e orgoglioso di essere stato un fiero avversario sul campo e amico fuori dal campo. Torneremo...", il tweet del numero uno della Juve.

Anche Fabio Paratici si è complimentato con l'Inter prima della sfida di campionato di Udine. "Grandissimi complimenti all'Inter, grandissimi complimenti ad Antonio. Sappiamo che dietro ogni successo ci sono passione, amore per quello che si fa, sacrificio, quindi grandi complimenti a loro. Noi sappiamo bene quanta fatica si faccia a vincere, quanta fatica abbiamo fatto per stare 3282 giorni come primi della classe, per tutto questo lungo periodo, ed è un'impresa storica quella che abbiamo compiuto noi. Credo unica nel calcio italiano e unica nello sport mondiale. Quindi grandissimi complimenti all'Inter, alla società, è uno scudetto meritato e adesso pensiamo a noi", le sue parole.