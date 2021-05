Inter, Steven Zhang: "Grazie a tutti". E festeggia sul tetto della sede

"Grazie a tutti". Poche parole ma piene di gioia e di soddisfazione quelle del presidente dell'Inter Steven Zhang dopo la conquista del 19° scudetto. Il numero uno nerazzurro, tornato in tempo in Italia per celebrare il titolo, ha pubblicato il messaggio sul suo profilo Instagram. Lo stesso Steven Zhang, l'ad Alessandro Antonello e il ds Piero Ausilio, si sono affacciati dal tetto della sede di Viale Liberazione a Milano per festeggiare con sciarpe e bandiere. Arrivato in sede, sventolando una maglia nerazzurra dal finestrino della macchina, anche l'ad Beppe Marotta.