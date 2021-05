Vendrame, vincitore di tappa: "Emozione incredibile, si è avverato un sogno"

"Un'emozione incredibile, non riesco neanche a parlare". Sono queste le prime parole di un commosso Andrea Vendrame, vincitore della 12ª tappa del Giro d'Italia. "Si è avverato un sogno, vincere una frazione alla Corsa Rosa. Ringrazio il mio compagno di squadra Geoffrey Bouchard. Siamo andati in fuga perché volevamo prendere più punti possibili ai GPM per la sua maglia azzurra, poi nel finale ho seguito Hamilton quando ha allungato"