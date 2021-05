Giro d'Italia, Nibali è ottimista: "Sto migliorando. Ciccone? Può arrivare lontano"

CICLISMO

Lo Squalo fa il punto sul suo periodo di forma e applaude il compagno di squadra

Vincenzo Nibali ha così commentato la decima tappa del Giro d'Italia: "Abbiamo passato questi primi dieci giorni abbastanza bene, stiamo vivendo un bel Giro fino a questo momento. Andiamo avanti così". Un appuntamento importante per lo Squalo, soprattutto per testate la resistenza del suo polso: "È il rientro dopo l'infortunio, per me non era semplice, è stata una prima settimana con un po' di incertezze, dovevo capire come stavo. Alla fine sono arrivato fino a qui e le cose stanno migliorando piano piano". Getty Images

Poi i complimenti al suoi compagno di squadra, Giulio Ciccone: "Ho cercato di tenerlo un po' davanti, sapevo che per me questo Giro era difficile. Lui sta dimostrando di avere una grande condizione e di saper rispondere bene agli arrivi così. Può andare molto lontano ed è giusto proteggere anche lui in questi finali di gara, oggi era una di queste giornate. La squadra sta cercando di correre molto unita, per lui ma anche per me".