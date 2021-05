Caduta shock di Mohoric: colpo alla testa, lo sloveno si ritira

Nel corso della nona tappa del Giro d'Italia, Matej Mohoric della Bahrain Victorious si è reso protagonista di un impressionante incidente. In curva la bicicletta si intraversa e lo sloveno sbatte violentemente la testa. Il ciclista si è rialzato con le sue gambe, ma successivamente è stato portato via in ambulanza per effettuare ulteriori controlli. Inevitabile il ritiro.