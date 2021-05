Bettiol: "Una delle ultime chance. Vittoria voluta e cercata"

"Era una delle ultime chance, l'ho voluta e l'ho cercata". Così Alberto Bettiol dopo la vittoria nella 18ª tappa del Giro d'Italia, la Rovereto-Stradella. "Ringrazio la squadra che mi ha permesso di andare in fuga. Abbiamo Carthy che è quinto in classifica, ieri ha avuto una brutta giornata, ma il nostro obiettivo è quello di entrare tra i primi cinque con lui. Ieri ha trovato me con buone gambe e l'ho aiutato, oggi la squadra mi ha lasciato libero".