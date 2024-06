Ungheria, frattura allo zigomo per Varga: "Non è in pericolo di vita"

dopo lo shock

Notte all'ospedale per l'attaccante dell'Ungheria dopo la paura per lo scontro con Gunn. Il ct Rossi: "Ovviamente il suo Europeo è finito"

Scozia-Ungheria, paura per Varga: ricoverato in ospedale































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il sollievo dopo la grande paura: Barnabas Varga non è in pericolo di vita. Lo ha confermato il ct ungherese Marco Rossi dopo la partita contro la Scozia, nella quale era sorta grande apprensione per il giocatore che si era scontrato fortuitamente contro il portiere avversario Gunn. Frattura a uno zigomo la diagnosi dei medici che lo hanno tenuto in ospedale per tutta la notte, le sue condizioni sono stabili.

Rossi ha anche ricostruito quei concitati minuti in campo: "Non so se Varga si sia scontrato col portiere o con uno dei nostri, è stata una situazione confusa, anche per questo c'è stato il controllo VAR (per possibile rigore poi non concesso, ndr). I miei hanno detto che Barnabas non sembrava cosciente, per questo erano preoccupati, e forse anche perché i nostri medici sono arrivati un po' lentamente magari sottovalutando la situazione. Ovviamente se dovessimo andare avanti a Euro 2024, lui non sarebbe a disposizione".

