Uomo aggredisce polizia con ascia e molotov ad Amburgo: gli agenti sparano

EURO 2024

L'episodio è accaduto prima di Polonia e Olanda in un'area che ospitava tanti tifosi

© Getty Images Momenti di grande tensione questa mattina, intorno alle ore 12.30, nel centro di Amburgo, a poche ore dal match tra Polonia e Olanda valido per Euro 2024. Nei pressi di un fan zone della Uefa che ospitava diversi tifosi Oranje (precisamente vicino alla Silbersackstrasse), la polizia tedesca è stata costretta a intervenire per fermare un uomo che ha aggredito un agente con un'ascia: con lui aveva anche una molotov.

La polizia, riferisce la Bild, ha usato prima lo spray al peperoncino nel tentativo di fermarlo, poi ha sparato un colpo d'arma da fuoco come segno di avvertimento. Successivamente sono partiti altri colpi finché l'uomo non è caduto a terra. L'aggressore, gravemente ferito, è stato prontamente soccorso e portato via in ambulanza. L'area in questione è stata immediatamente sgomberata: si attendono ulteriori aggiornamenti.