Romania, spogliatoio pulito e lettera d'addio dopo l'eliminazione a Euro 2024

IL GESTO

Bellissimo gesto della nazionale rumena che ha ripulito tutto lo spogliatoio e lasciato un messaggio dopo la gara con l'Olanda

© Twitter UEFA Lezione di senso civico da parte della Romania. Nonostante la dolorosa eliminazione da Euro 2024 per mano dell'Olanda, la nazionale allenata da Iordanescu ha compiuto un gran bel gesto che rimarrà sicuramente nella storia degli Europei: oltre aver lasciato totalmente pulito lo spogliatoio dell'Allianz Arena, Hagi e compagni hanno voluto scrivere una lettera di ringraziamento per l'esperienza vissuta nelle ultime settimane.

"UEFA EURO 2024 è stata una delle esperienze calcistiche più importanti della nostra storia e siamo contenti che sia stata la Germania a fornire il palcoscenico" - l'esordio della lettera - "Ogni partita, ogni emozione, ogni esperienza ci ha unito attorno alla magia del calcio. Lasciamo la Germania sapendo di aver dato tutto per la Romania e siamo grati per tutto ciò che abbiamo vissuto qui. È stato un onore far parte della grande famiglia del calcio europeo". Poi la lettera si conclude: "Molte grazie per averci fatto sentire a casa! Siamo grati per tutte le strutture che hanno rappresentato una parte importante della nostra esperienza positiva a EURO 2024".

Un gesto che sicuramente non passerà inosservato e che richiama a quanto fatto dal Giappone nell'ultima edizione dei Mondiali dopo la sfida con la Germania.