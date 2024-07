Pedri risponde a Kroos: "Infortunio? Sono cose che capitano, rimani campione"

EURO 2024

Messaggio di ringraziamento del centrocampista spagnolo a Toni Kroos dopo l'infortunio subito ai quarti di Euro 2024

© Getty Images L'ultima partita in carriera di Toni Kroos non è stata delle migliori. Al di là della sconfitta della Germania ai supplementari, l'ormai ex centrocampista del Real Madrid ha commesso un intervento falloso ai danni di Pedri costringendo il centrocampista spagnolo a lasciare il campo a causa di una distorsione laterale interna di grado 2 del ginocchio sinistro: un mese di stop. Il centrocampista tedesco ha voluto chiedere scusa a Pedri, che ha replicato tramite un post su Instagram.

"Grazie per il messaggio, questo è il calcio e sono cose che succedono. La tua carriera e il tuo record rimarranno per sempre", il messaggio di Pedri a Kroos. Poi continua: "Sono venuto in Germania per Euro2024 e resterò qui, fino alla fine. Perché il sogno, non ne dubito, continua. Questo è il momento di incoraggiare e contribuire in un altro modo a questa grande famiglia che è La Roja. Il vostro sostegno e quello di tutti voi è incredibile". Non manca un commento all'infortunio, che lo terrà fuori almeno un mese: "Il momento più difficile è passato e ora inizia la strada del ritorno, per ritrovare presto il pieno delle forze con l'FC Barcelona. Voglio solo dire un'altra cosa. Forza Spagna!".

L'UEFA PAGA UN INDENNIZZO AL BARCELLONA?

Il Barcellona dovrebbe ricevere un indennizzo dalla UEFA. Secondo quanto prevede il programma di protezione dei club della FIFA, il club proprietario del cartellino del calciatore infortunato ha diritto a incassare un indennizzo che verrà calcolato dopo il raggiungimento del ventottesimo giorno di stop. Dal prossimo 2 agosto, si inizierà a calcolare un'indennità diaria di 20.548 euro per una cifra totale che dovrebbe aggirarsi attorno ai 600mila euro.