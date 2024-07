 Olanda-Inghilterra: scontri tra tifosi in centro a Dortmund, 10 arresti e 4 feriti

© Getty Images

È di dieci arresti e quattro feriti, più un pub semidistrutto, il bilancio degli scontri fra tifosi dell'Inghilterra e dell'Olanda prima della semifinale degli Europei, andati in scena nella zona centrale dei bar a Dortmund, ricca di locali, tra Altmarkt e Kleppingstrassebar. A scatenarli, secondo quanto ricostruito dai media locali, sarebbe stata l'esposizione fuori da un locale di una bandiera inglese, strappata dagli olandesi, che numericamente appaiono in maggioranza rispetto ai 'rivali'. La rissa che ne è scaturita, e che è andata via via aumentando, è stata furibonda, al punto che, mentre volavano bicchieri e sedie, è stato divelto un semaforo stradale.