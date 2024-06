Italia, il flop a Euro 2024 pesa: a rischio la top 10 del ranking Fifa

Dopo la brutta eliminazione da Euro 2024, l'Italia non solo torna a casa tra i fischi, ma rischia anche di complicare la situazione del ranking Fifa in vista del sorteggio per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Numeri alla mano, al momento gli azzurri sono noni in graduatoria, ma l'aggiornamento dei dati post Euro 2024 e Copa America, potrebbe complicare la classifica e spedire l'Italia fuori dalla top 10. Ipotesi che piazzerebbe in una posizione più scomoda la Nazionale nella definizione delle fasce dei sorteggi per la qualificazione alla fase finale del Mondiale 2026.