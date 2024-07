Inghilterra, moglie e amante di Walker alla finale: rischio caos sugli spalti

EURO 2024

Annie Kilner e Lauryn Goodman dovrebbero essere allo stadio con figli al seguito, ma gli uomini della sicurezza cercheranno di evitare qualsiasi contatto o problema

Annie Kilner e Lauryn Goodman, le donne della doppia vita di Kyle Walker











































© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Per Kyle Walker la finale di Euro 2024 contro la Spagna sarà una sfida complicata non solo per quello che succederà in campo, ma anche per quello che potrebbe accadere sulla tribuna dedicata alle compagne dei calciatori. Oltre alla moglie Annie Kilner con i quattro figli Riaan, Roman, Reign e Rezon al seguito, sugli spalti dovrebbe presentarsi anche l'amante Lauryn Goodman insieme al primogenito avuto dalla relazione extraconiugale col difensore del City con tanto di maglietta numero2 con la scritta "papà". Una situazione ad alto rischio, tanto che la sicurezza della nazionale inglese ha avuto indicazioni di evitare qualsiasi contatto o problema tra le donne.

Come sottolinea la stampa d'Oltremanica, del resto, se Annie Kilner e Lauryn Goodman dovessero incontrarsi faccia a faccia è facile immaginare che all'Olympiastadion la situazione potrebbe sfuggire di mano e trasformarsi in un caos. Ipotesi che i responsabili della nazionale inglese stanno cercando di scongiurare in ogni modo, vietando innanzitutto l'ingresso dell'amante di Walker alla zona riservata a mogli, compagne e fidanzate dei giocatori. Una precauzione dura, ma necessaria. Stando al Sun, infatti, pare che Lauryn sia piuttosto incline a scenate e Annie voglia evitare qualsiasi contatto con lei per non creare problemi.