VERSO BERLINO

Il nostro calcio esce da Euro 2024 per la seconda volta: nessun "italiano" in finale

Non succedeva dal 2008, sedici anni. Dall'Europeo di Austria-Svizzera non accadeva che la Serie A non avesse nessun rappresentante nell'atto conclusivo della più importante manifestazione continentale per nazioni. Con le eliminazioni di Francia e Olanda in semifinale, infatti, sono spariti i rappresentanti del nostro campionato. Dopo l'orribile eliminazione della Nazionale di Spalletti negli ottavi, un'altra brutta notizia per il pallone italiano.

