Germania, Nagelsmann: "Primi 20' impressionanti, ma è solo il primo passo"

Germania, che debutto: spazzata via la Scozia





































Julian Nagelsmann si gode l'esordio da sogno della sua Germania a Euro 2024, una cinquina che non ha lasciato scampo alla Scozia. "I primi 20 minuti sono stati impressionanti. Abbiamo messo in campo molta potenza, abbiamo fatto contropressing e questo ci ha aiutato molto - ha spiegato il ct tedesco -. Abbiamo segnato presto e siamo rimasti concentrati fino alla fine. È prezioso che oggi non solo una persona riceva i complimenti, ma che questi vengano distribuiti tra tutta la squadra. È stato un ottimo inizio, ma è solo un primo passo".