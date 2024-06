Francia, allarme Theo Hernandez: lascia l'allenamento dopo 20'

Prima seduta d'allenamento per la Francia in vista di Euro 2024 e primo grattacapo per il ct Didier Deschamps: Theo Hernandez è stato costretto a lasciare l'allenamento nel ritiro di Paderborn dopo appena 20' a causa di un problema fisico che potrebbe mettere a rischio la sua presenza nella gara d'esordio contro l'Austria, in programma lunedì 17. L'esterno del Milan, sottolineano i media francesi, era già sofferente a causa di una botta al ginocchio rimediata nell'amichevole col Canada del 9 giugno.