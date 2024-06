Francia in ansia per Mbappé, Deschamps: "Naso rotto? Non è messo bene"

Francia, Mbappé va ko: pauroso scontro con Danso. Naso rotto?















Brutte notizie per la Francia: Kylian Mbappé va ko. A cinque minuti dalla sfida con l'Austria, il capitano dei Bleus è stato costretto a lasciare il campo per un problema al naso causato da uno scontro fortuito in area di rigore con Danso. Tutto il popolo francese è in apprensione: la Francia rischia di perdere la propria stella.

La Francia vince di misura contro l'Austria, ma è in apprensione per Kylian Mbappé. Il capitano, autore del cross che ha portato all'autogol di Wober, è uscito anzitempo dopo aver subito un duro colpo al naso da Danso su duello aereo e le immagini hanno subito lasciato ipotizzare a una rottura del setto nasale. Infortunio che il ct Didier Deschamps sembra avere confermato anche nell'immediato post partita, con parole preoccupate e occhi carichi di tensione: "Apparentemente il naso non è messo per niente bene, vedremo. È la macchia della serata, per noi è un bel problema".