Figc, prima mossa dopo la disfatta: pool di saggi per valorizzare i talenti azzurri

LA RICOSTRUZIONE

Inizialmente sarà composto da Marotta, Giuntoli, Marino e Sartori ma è destinato ad allargarsi: obiettivo favorire il rapporto club-Nazionale

© Getty Images Una commissione di saggi per favorire il rapporto tra Nazionale e club e, tra gli obiettivi principali, quello di valorizzare i talenti italiani per allargare il cerchio dei giocatori che possono entrare nel giro azzurro. È questo il primo passo della Figc dopo la disfatta dell'Italia di Spalletti con l'uscita da Euro 2024 agli ottavi di finale per mano della Svizzera. Inizialmente sarà formata da quattro dirigenti ma la volontà è quella di allargarla in breve tempo ad altri interpreti: sono Giuseppe Marotta (Inter), Cristiano Giuntoli (Juventus), Umberto Marino (Atalanta) e Giovanni Sartori (Bologna).

Vedi anche VARIE Italia, Gravina conferma Spalletti: "Non ha senso interrompere un progetto pluriennale dopo 8 mesi"

"Abbiamo già iniziato a individuare tecnici di grande esperienza che lavorano nei club di Serie A per costituire un organo consultivo per il presidente federale e per individuare una strategia per i ragazzi e i giovani", ha annunciato Gravina nella conferenza stampa il giorno dopo l'eliminazione dell'Italia.