Europei: niente passerella d'onore per Daniele Orsato, il francese Francois Letexier sarà l'arbitro della finale 

Designazione a sorpresa per la finale degli Europei di calcio che vedrà a Berlino affrontarsi la Spagna e l'Inghilterra. L'UEFA ha deciso di assegnare la conduzione del match al Francois Letexier, trentacinquenne francese considerato da molti come il futuro dell'arbitraggio continentale. Niente passerella d'onore per Daniele Orsato che ha concluso la propria carriera con il quarto di finale fra Svizzera e Inghilterra, così come per Clement Turpin e Szymon Marciniak, fra i favoriti per guidare la sfida dell'Olympiastadion.