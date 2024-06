Euro 2024, Ucraina-Belgio 0-0: Diavoli Rossi agli ottavi, ucraini out

UCRAINA-BELGIO 0-0

Per Lukaku e compagni c'è ora l'ostacolo Francia. Che beffa per i ragazzi di Rebrov, eliminati con 4 punti

Belgio agli ottavi da seconda, Ucraina out tra i rimpianti

































Nell'ultima giornata del gruppo E di Euro 2024, Belgio e Ucraina pareggiano 0-0, un risultato che consente ai Diavoli Rossi di qualificarsi agli ottavi come secondi e che elimina la squadra di Rebrov, ultima nel girone con 4 punti per differenza reti. Poche le emozioni alla MHPArena di Stoccarda, concentrate soprattutto nel finale: Trubin dice no a Carrasco, mentre Malinovskyi per poco non sorprende Casteels direttamente su calcio d'angolo. La Romania vince il girone, Slovacchia terza (tutte a 4 punti). Per Lukaku e compagni c'è ora la Francia.

LA PARTITA

All'Ucraina va l'Oscar della sfortuna, perché torna a casa con quattro punti, uno in più di qualche nazionale che passera come migliore terza. Il Belgio può esultare, ma nemmeno più di tanto: il gioco latita, i suoi campioni sembrano fantasmi e la Francia all'orizzonte (anche se fin qui non ha incantato) fa davvero paura. Il brutto e poco emozionante match di Stoccarda, sulla carta fa sorridere anche l'Italia: un'altra cosiddetta big, infatti, è finita dall'altra parte del tabellone.

Deludente il primo tempo che va in scena alla MHPArena di Stoccarda, con i due portieri quasi inoperosi e gli attacchi davvero poco brillanti. Doku sembra in giornata con le sue accelerazioni, ma dopo 15' Tedesco gli cambia fascia con Trossard e l'attaccante del City esce dal match. L'asse De Bruyne-Lukaku, che tante volte ha fatto le fortune del Belgio, si accende solo al 7', quando il centrocampista vede il taglio del romanista, che sfiora solo il pallone e Trubin si salva in uscita. Non va meglio alla coppia di attaccanti ucraini Yaremchuk-Dobvyk: il primo è un po' più intraprendente e impegna Casteels con un tiro centrale, ma nel finale di tempo è troppo egoista e invece che tirare prova a servire il compagno senza fortuna. L'attaccante del Girona è lontano parente del calciatore ammirato nella Liga. Il pari può star bene al Belgio, ma non all'Ucraina che rischia la beffa di venire eliminata con 4 punti, più di altre terze che passano agli ottavi.

Tedesco rimette Doku a sinistra e l'ex Rennes torna nel vivo del gioco, anche se si conferma piuttosto impreciso. L'unico che pare avere un po' di fosforo e qualche idea di gioco è De Bruyne, ma i compagni sembrano parlare un'altra lingua. Con l'ingresso di Carrasco, il Belgio migliora un po' e proprio l'ex Atletico sfiora il gol al 68', ma Trubin si salva in tuffo. Nell'Ucraina dà qualche segnale di vita il deludente Dovbyk, ma è Malinovskyi il più pericoloso dei suoi: il trequartista del Genoa quasi sorprende Casteels direttamente da corner che respinge come può sulla linea di porta (83'), poi scocca un forte sinistro ribattuto dalla schiena di Castagne. L'ultimo assalto ucraino porta la firma di Sudakov, che fa tutto bene ma conclude centralmente. Gli ucraini tornano a casa e hanno davvero di che rammaricarsi, a partire dall'esordio da incubo contro la Romania. E anche qualche scelta di Reborv ha lasciato a desiderare.

LE PAGELLE

Malinovskyi 6,5 - Rebrov (inspiegabilmente) gli regala solo 25' in cui risulta il più pericoloso: sfiora il gol direttamente da corner e poi si vede murare da Castagne un potente sinistro

Dovbyk 5 - Altra prestazione deludente dell'attaccante del Girona. Il capocannoniere della Liga è rimasto in Spagna e qui in Germania ha mandato un sosia.

De Bruyne 6,5 - È l'unico che prova ad accendere la luce in una squadra che fatica e gioca maluccio. Predica, però, nel deserto.

Doku 5,5 - Quando parte palla al piede crea sempre scompiglio, ma alla fine è molto più fumo che arrosto.

Lukaku 5,5 - Se nelle prime due gare aveva tutte le ragioni per prendersela col Var (tre gol annullati), stasera è tutta farina del suo sacco. Pochi spunti e poche giocate.

Trossard 5 - Dopo l'esclusione nell'11 titolare contro la Romania, il papà aveva duramente attaccato il ct Tedesco. Questa sera se ne sono capiti i motivi, visto che all'attaccante dell'Arsenal non è riuscito praticamente nulla.

IL TABELLINO

UCRAINA-BELGIO 0-0

UCRAINA (5-3-2): Trubin 6,5; Tymchyk 6, Zabarnyi 6, Svatok 6 (36' st Yarmolenko sv), Matviyenko 6, Mykolenko 6 (13' st Zinchenko 5,5); Shaparenko 5,5 (25' st Vanat 6), Brazhko 5,5 (25' st Stepanenko 6), Sudakov 6; Yaremchuk 5,5 (25' st Malinovskyi 6,5), Dovbyk 5. A disp.: Lunin, Bushchan, Konoplya, Taloverov, Sydorchuk, Zubkov, Bondar, Mykhaylichenko. All.: Rebrov 5,5

BELGIO (4-2-3-1): Casteels 5,5; Castagne 6, Faes 5,5, Vertonghen 6, Theate 6; Tielemans 5,5 (17' st Mangala 6), Onana 6, Trossard 5 (17' st Carrasco 6,5), De Bruyne 6,5, Doku 5,5 (32' st Bakayoko sv); Lukaku 5,5 (45' st Openda sv). A disp.: Kaminski, Sels, Debast, Vranckx, De Ketelaere, Vermeeren, De Cuyper. All.: Tedesco 5,5

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Marcatori: -

Ammoniti: Faes (B), Dovbyk (U)

Espulsi: -

Note: -