Euro 2024, Spagna-Germania 2-1: Olmo e Merino portano le Furie Rosse in semifinale. Tedeschi eliminati e furiosi

SPAGNA-GERMANIA 2-1 dts

La rete a due minuti dalla fine del secondo tempo supplementare porta gli iberici in semifinale. Germania infuriata per un rigore non assegnato

Spagna-Germania: le foto di una finale anticipata











































































La Spagna è la prima semifinalista di Euro 2024, battuta la Germania 2-1 dopo i tempi supplementari. A Stoccarda, le Furie Rosse sono passate in vantaggio al 51' con un inserimento di Dani Olmo premiato da Yamal, ma la reazione tedesca è stata veemente. Dopo il palo colpito da Fullkrug e diverse occasioni sbagliate, la Germania ha trovato il pari all'89' con Wirtz portando la sfida sull'1-1 e quindi al supplementare. Qui la formazione di Nagelsmann si è infuriata reclamando un rigore per fallo di mano di Cucurella, ma cadendo al 118' per il colpo di testa di Merino. Espulso Carvajal nel finale.

LA PARTITA

Stoccarda si è tinta di rosso, ma non quello della squadra locale in Bundesliga. La Spagna ha eliminato la Germania dall'Europeo in casa propria, lo ha fatto vincendo 2-1 ai supplementari in una sfida non senza polemiche o strascichi arbitrali. I tedeschi recriminano un rigore per fallo di mano di Cucurella in area che l'arbitro Taylor ha visto e valutato diversamente, ma alla fine i ragazzi di Nagelsmann sono stati eliminati per le disattenzioni difensive e i tanti, troppi errori davanti al portiere prima del colpo di testa decisivo, letale e perentorio di Merino al minuto 118'.

La rabbia dei tifosi tedeschi nel giorno dopo sarà equamente divisa tra le decisioni del direttore di gara e quelle prese da Nagelsmann che ha deciso di puntare su Havertz falso centravanti e Sané dal primo minuti lasciando in panchina Wirtz e Fullkrug, esponendosi alla più classica delle analisi col senno di poi una volta mandati nella mischia nella ripresa. Sì perché prima dell'intervallo c'è stata una sola squadra in campo, la Spagna, vicina al gol già dopo 53 secondi e dominante anche dopo l'immediato infortunio di Pedri. Sfortuna o provvidenza lo ha deciso il campo tant'è che il suo sostituto, Dani Olmo, con gol e assist si è rivelato l'uomo partita per eccellenza. Le tante occasioni del primo tempo però non hanno rotto l'equilibrio, per farlo è servito un inserimento proprio di Olmo al 51' su assist del giovanissimo Yamal, bravo e preciso nell'infilare l'angolino.

La reazione della Germania è stata veemente fin da subito. Wirtz e Fullkrug, proprio loro due, con movimenti e tecnica hanno messo in grossa difficoltà la linea difensiva spagnola, unendo la tecnica e la visione di gioco di Musiala e Kross. Il centravanti ha colpito un palo clamoroso al 77', Havertz si è divorato il pari a porta vuota cinque minuti più tardi ma proprio il talento del Leverkusen a due minuti dalla fine ha trovato il pareggio dopo una sponda di Kimmich sul secondo palo. Ai supplementari tra un fallo e l'altro Oyarzabal ha sfiorato il 2-1 con una conclusione a fil di palo, così come Wirtz e ancora Fullkrug che ha esaltato i riflessi di Unai Simon su deviazione di Nacho. Il resto poi è storia: il rigore reclamato per la "parata" di Cucurella in area e il gol vittoria di Merino, premiato nell'inserimento in area da un assist al bacio di Dani Olmo.

LE PAGELLE

Dani Olmo 7,5 - L'uomo partita senza se e senza ma, questo almeno è quello che racconta il tabellino. Gol e assist, considerando che non è partito titolare; numeri da uomo del destino con una prestazione di altissimo livello sulla trequarti, più di qualità che di quantità.

Unai Simon 7 - Alterna miracoli a giocate potenzialmente catastrofiche, ma se Havertz lo ha graziato in un paio di occasioni, la parata sul tentativo di autogol di Nacho al 117' vale quasi quanto il gol di Merino due minuti più tardi.

Yamal 6,5 - Altra partita, altro assist. Partendo largo a destra si accentra e trova sempre, ma proprio sempre, l'inserimento del compagno. Morata fa le prove generali, poi è toccato a Dani Olmo ringraziare e passare alla cassa.

Wirtz 7 - Il suo ingresso in campo cambia il volto alla partita offensiva della Germania e la domanda, se proprio si dovesse fare, è perché sia partito comodamente seduto in panchina. Riacciuffa il match all'88', poi è sempre nelle azioni più pericolose dei suoi.

Fullkrug 6,5 - Idem come sopra. Esiste una Germania senza Fullkrug, lenta e prevedibile, e una con Fullkrug, che non sarà bello da vedere e tecnicamente formidabile, ma con grinta, presenza e voglia di spaccare il mondo fa giocare bene la propria squadra e dà un senso a tutta la manovra. Anche qui bisognerebbe capire perché parta sempre e solo dalla panchina.

Sane 5 - Chi l'ha visto? Non ci facciamo domande in questo caso, tanto la risposta è la stessa. Limitiamoci a dire che ha svolto degnamente il ruolo da terzino destro, se non fosse stato schierato per fare tutt'altro con qualità in attacco.

IL TABELLINO

SPAGNA-GERMANIA 2-1 dts

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon 7; Carvajal 5, Le Normand 5,5 (1' st Nacho 6,5), Laporte 6, Cucurella 6,5; Rodri 6, Ruiz 5,5 (12' pts Joselu sv); Yamal 6,5 (20' st Torres 6), Pedri sv (8' Dani Olmo 7,5), Williams 6 (34' st Oyarzabal 6); Morata 6 (34' st Merino 7). A disp.: Raya, Remiro, Vivian, Grimaldo, Baena, Zubimendi, Navas, Lopez, Perez. Ct.: de la Fuente 6,5.

Germania (4-2-3-1): Neuer 6; Kimmich 6,5, Rudiger 6, Tah 5,5 (35' st Muller 6), Raum 5 (12' st Mittelstadt 5,5); Can 5,5 (1' st Andrich 5,5), Kroos 6; Musiala 6,5, Gundogan 5 (12' st Fullkrug 6,5), Sané 5 (1' st Wirtz 7); Havertz 5 (1' pts Anton 5,5). A disp.: Baumann, ter Stegen, Gross, Fullkrug, Fuhrich, Beier, Schlotterbeck, Henrichs, Koch, Undav. Ct.: Nagelsmann 6.

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Marcatori: 6' st Dani Olmo (S), 44' st Wirtz (G), 13' sts Merino (S)

Ammoniti: Le Normand, Torres, Unai Simon, Rodri (S); Rudiger, Raum, Kroos, Andrich, Mittelstadt, Schlotterbeck, Undav (G)

Espulsi: 20' sts Carvajal (S) per somma di ammonizioni