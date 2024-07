Euro 2024: la Romania sogna il colpo contro l'Olanda, Arnautovic nella strada della Turchia di Montella verso i quarti

euro 2024

Romania-Olanda e Austria-Turchia chiudono gli ottavi di finale, con Montella che sogna di staccare il pass per i quarti. Ma sulla sua strada c'è Arnautovic...

© Getty Images A Euro 2024 il tabellone per i quarti prende sempre più forma, ma a mancare all'appello ci sono ancora due squadre. Dalle gare della giornata di martedì 2 luglio, infatti, verranno fuori le ultime due nazionali che si contenderanno il pass per le semifinali, dove potrebbero trovare la vincente di Inghilterra-Svizzera. Il lato è quello in cui sarebbe potuta essere l'Italia, che guarderà amareggiata il prosieguo del torneo, ma che farà di certo il tifo per Vincenzo Montella. L'ex aeroplanino, infatti, affronterà agli ottavi l'Austria di Marko Arnautovic, ostacolo tra la sua Turchia e gli ambiti quarti di finale. La vincente sfiderà chi avrà la meglio tra Romania e Olanda, con gli Orange che devono stare attenti alle ambizioni della squadra di Iordanescu.

L'ultima giornata degli ottavi di Euro 2024 è quindi sintetizzabile con una sola parola: insidia. Lo è per l'Olanda, che passata contro ogni aspettativa da terza nel girone D (vinto dall'Austria davanti alla Francia) si trova a sfidare il male minore, quella Romania che a sorpresa ha vinto il girone E in cui c'erano anche Belgio e Slovacchia. Gli Orange non possono però esultare, perché se è vero che l'avversaria è di "calibro" minore, l'insidia è sempre dietro l'angolo. Koeman e i suoi lo sanno bene e non si fidano della nazionale rumena, fin qui protagonista a Euro 2024 con tre risultati altalenanti (vittoria in scioltezza con l'Ucraina, ko col Belgio e pareggio al sapore di biscotto con la Slovacchia). L'ultimo match perso con l'Austria per 3-2 fa di certo male agli olandesi che sono a caccia del riscatto. E gli ultimi scontri tra le due selezioni sorridono all'Olanda che con la Romania non perde dal 2007. Ma l'ultimo match tra le due compagini è davvero distante, datato 2017 con tris firmato da Depay, Babel e de Jong, e gli uomini di Iordanescu sperano di poter fare lo scherzetto a Koeman e i suoi.

Chi vince se la vedrà con chi avrà la meglio tra la Turchia e l'Austria, "sorprese" dei rispettivi gironi. Le due vittorie contro Georgia e Repubblica Ceca hanno permesso agli uomini di Vincenzo Montella di passare il turno come seconda, mentre l'Austria con gli stessi risultati (con l'unico ko con la Francia) è riuscita addirittura a passare da prima in un gruppo sulla carta da eliminazione. Con ancora negli occhi il tennistico 6-1 subito a Vienna, il ct dei turchi fa i dovuti scongiuri, mentre gli "italiani" d'Austria si sfregano le mani. Posch e Arnautovic sognano di andare avanti, per conquistare quei quarti che nel 2021 (per Euro 2020) erano sfuggiti ai supplementari con l'Italia. Senza Calhanoglu e Akaydin, Montella però non vuole arrendersi.