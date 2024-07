Euro 2024, Abodi non cerca alibi: "Italia, una resa morale. Sorpreso dalla ricerca di responsabilità altrui"

© ansa

Non una sconfitta ma una disfatta. Non usa mezzi termini il ministro dello Sport Andrea Abodi che, analizzando il fallimento dell'Italia a Euro 2024, parla di "resa morale". Secondo Abodi, infatti, "non c'è stata reazione, non c'è stato il lampo di quelli che si vedono soprattutto nei momenti difficili". Il ministro si è anche detto "sorpreso" dalla "ricerca di responsabilità altrui", con un riferimento non troppo velato al ct Spalletti e al presidente della Figc Gravina.