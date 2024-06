Euro 2024, il tabellone: Svizzera possibile avversaria dell'Italia

IL TABELLONE

Se gli azzurri arrivassero secondi nel girone, agli ottavi incontrerebbero la squadra di Yakin. Da terza del girone, la Nazionale potrebbe invece incrociare il Portogallo o la prima del Gruppo E

© Getty Images Con la chiusura del Gruppo A comincia a delinearsi il tabellone degli ottavi di Euro 2024. Già certe del primo posto del girone, Spagna, Germania e Portogallo sono finite nella parte alta degli accoppiamenti. Dopo aver chiuso in classifica dietro ai tedeschi, la Svizzera invece si è piazzata nella parte bassa. Posizione che interessa molto anche all'Italia. Se gli azzurri dovessero chiudere il Gruppo B al secondo posto, infatti, agli ottavi la Nazionale di Spalletti dovrebbe fare i conti proprio con gli elvetici.

Vedi anche euro 2024 Euro 2024, Svizzera-Germania 1-1: tedeschi agli ottavi da primi

Tutto a patto di non perdere con la Croazia, ovviamente. In caso di sconfitta contro Modric & Co. nell'ultima partita del girone, infatti, gli azzurri dovrebbero attendere tutti i calcoli per sperare nel terzo posto. Scenario che lascerebbe spazio poi ad altre ipotesi per gli ottavi con la possibilità di dover affrontare il Portogallo o la prima classificata del Gruppo E.