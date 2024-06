Euro 2024, Francia-Polonia 1-1: Mbappé si sblocca, ma Deschamps chiude al secondo posto

FRANCIA-POLONIA 1-1

Il capitano mascherato si sblocca dal dischetto, ma un altro rigore - quello di Lewandowski - caccia i transalpini al secondo posto nel Gruppo D dietro l'Austria

1 di 32 © Getty Images

© Getty Images 1 di 32 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Francia non è andata oltre l'1-1 contro la Polonia già eliminata chiudendo al secondo posto il Gruppo D di Euro 2024, dietro all'Austria e davanti all'Olanda. Risultato quasi clamoroso a Dortmund dove il portiere polacco Skorupski è stato protagonista di almeno cinque interventi decisivi su Mbappé prima di capitolare al 55' solo su calcio di rigore del capitano francese. La Francia di Deschamps non ha chiuso i conti e a dieci minuti dal termine ha subito il pareggio di Lewandowski sempre su calcio di rigore, ripetuto dopo la prima parata di Maignan.

LA PARTITA

La Francia delude le aspettative e si complica la vita. La squadra di Deschamps, infatti, non riesce a conquistare il primo posto nell'ultima giornata e accede agli ottavi di finale come seconda classificata del girone D. Ai transalpini non basta il ritorno in campo di alcuni giocatori chiave. Contro la Polonia è solo 1-1.

La difesa è instabile e l'attacco inefficace. La futura stella del Real Madrid Kylian Mbappé segna finalmente il suo primo gol in un Europeo, aprendo le marcature su rigore, ma Lewandowski ha ristabilito la parità sempre dal dischetto, nonostante Maignan avesse parato il primo tentativo, che è stato fatto ripetere.

Skorupski è l'eroe della partita con numerose parate; se la Francia non segna più di un gol, è anche merito suo. La Polonia è eliminata, essendo già matematicamente fuori dai giochi prima di questa partita. Mbappé e compagni si trovano così nella parte alta del tabellone, dove ci sono già, come previsto, Germania, Spagna e Portogallo. Agli ottavi affronteranno la seconda del girone E, composto da Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina.

LE PAGELLE

Mbappé 7 - Ventiquattro tiri e una maschera per trovare un gol all'Europeo. Si è sbloccato su rigore dopo una battaglia a suon di tiri con Skorupski, a tratti insuperabile. Dal dischetto non ha sbagliato, ma è il suo cambio di ritmo nel secondo tempo che ha cambiato l'andazzo al match.

Barcola 6,5 - Deschamps lo sceglie per puntare l'uomo sulla sinistra, il giovane talento lo ripaga con una prestazione buona come il feeling con Mbappé. Dalla seconda metà del primo tempo inizia a mandare in tilt la difesa polacca con il suo cambio di ritmo.

Rabiot 5 - Il ct francese non rinuncia mai al suo apporto a centrocampo, ma la prestazione per ritmo e tecnica è pienamente insufficiente. Passeggiando per il campo sbaglia troppi palloni per tutta l'ora in cui è rimasto in campo.

Skorupski 7 - Quattro interventi decisivi nel primo tempo, uno a inizio ripresa. Il suo il portiere polacco lo ha fatto e alla grande, cadendo solo su rigore davanti a Mbappé.

Zielinski 6 - Nel primo tempo con la sua tecnica e visione di gioco è il faro di un paio di ripartenze che la Polonia non capitalizza. Testa alta e passaggi filtranti, poi dopo l'intervallo si perde nella marea transalpina.

Kiwior 5 - L'episodio che ha stappato il match è una sua giocata imprecisa, un intervento in scivolata in ritardo su Dembélé lanciato in velocità. Ingenuità che ha portato al rigore per la Francia.

IL TABELLINO

FRANCIA-POLONIA 1-1

Francia (4-3-3): Maignan 6,5; Koundé 5,5, Saliba 6, Upamecano 5, Hernandez 5,5; Tchouaméni 5,5 (36' st Fofana sv), Kanté 5,5 (16' st Giroud 6), Rabiot 5 (16' st Camavinga 5,5); Dembelè 6,5 (41' st Kolo Muani sv), Mbappé 7, Barcola 6,5 (16' st Griezmann 6). A disp.: Samba, Areola, Pavard, Mendy, Thuram, Zaire-Emery, Coman, Clauss, Konaté. Ct.: Deschamps 5.

Polonia (3-4-2-1): Skorupski 7; Bednarek 6,5, Dawidowicz 6, Kiwior 5; Frankowski 6, Moder 6, Zielinski 6, Zalewski 5,5 (23' st Skoras 6); Szyamanski 5,5 (23' st Swiderski 6,5), Urbanski 5,5; Lewandowski 6,5. A disp.: Szczesny, Bulka, Salamon, Walukiewicz, Piotrowski, Grosicki, Romanczuk, Puchacz, Buksa, Szymanski, Bereszynski, Piatek, Slisz. Ct.: Probierz 6.

Arbitro: Guida

Marcatori: 11' st rig. Mbappé (F), 34' st Lewandowski (P)

Ammoniti: Rabiot (J); Zalewski, Frankowski, Swiderski (P)

Espulsi: nessuno