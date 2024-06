Di Lorenzo: "Io triste? Stronzate. Parlerò di Napoli a tempo debito"

In casa Italia, a tre giorni dal debutto a Euro 2024 contro l'Albania, è il giorno della conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo, uno dei reduci della trionfale avventura di tre anni fa. Il terzino viene stuzzicato soprattutto sul suo futuro al Napoli. "Non ho ancora parlato perché la Nazionale decide chi parla... Si sta scrivendo tanto, avrei potuto decidere anche di non venire ma io sono sereno - ha detto il calciatore -. Ho parlato con la società a fine campionato, ci siamo parlati, ma ora la concentrazione è massima su questa competizione. Ciò che dà fastidio è questo supporre cose, ciò che mi interessa è fare bene qui con la Nazionale. Qualcuno ha detto che sono triste, silenzioso, ma queste sono stronzate. Sono cose non vere e poi la gente vuole mettere in giro cose non vere, io sono serenissimo e pronto ad affrontare questo Europeo con l'Italia. Poi quando ci sarà il momento di parlare del Napoli lo farò, non mi tirerò indietro, ora la cosa più importante è restare concentrato sull'Europeo".